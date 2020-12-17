В Украине станет легче получить льготы и субсидии: что изменилось

В частности, чиновники расширили перечень случаев, когда назначается субсидия, а также установили порядок возврата льгот, выплаченных гражданам по ошибке.
Что изменилось
предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении,
Также на госпомощь смогут рассчитывать домохозяйства, в составе которых есть лица, находящееся за границей в период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые получили право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, по наследству;
получать субсидию на общих основаниях также смогут лица, не имеющие доходы и в соответствии с законодательством освобожденные от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии;
получатели льгот и субсидий теперь смогут получать информацию и переписываться с "Ощадбанком" в мессенджерах;
установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.