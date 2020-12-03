ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:28
Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выделения жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Проверка достоверности информации, которая влияет на определение права на получение жилищной субсидии, осуществляется путем сравнения данных о получателей жилищных субсидий, предоставленных при назначении реципиенту жилищной субсидии, которые были предоставлены Минсоцполитики, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МВД, ДПС, Госгеокадастра, Минобразования и т. п.).

Методикой также определены этапы проведения верификации жилищных субсидий.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Отметим, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат. Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Министерство финансов Украинысубсидии

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь