В Україні стане легше отримати пільги та субсидії: що змінилося

Зокрема, чиновники розширили перелік випадків, коли призначається субсидія, а також встановили порядок повернення пільг, які були виплачені громадянам помилково.
Що змінилося
надана можливість отримувати субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення,
Також на держдопомогу зможуть розраховувати домогосподарства, у складі яких є особи, які перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;
надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які отримали право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування;
отримувати субсидію на загальних підставах також зможуть особи, які не мають доходи та згідно із законодавством звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - наразі житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії;
одержувачі пільг і субсидій тепер зможуть отримувати інформацію і листуватися з "Ощадбанком" в месенджерах;
встановлений порядок повернення надміру (помилково) виплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.