В Украине станет легче получить льготы и субсидии: что изменилось

Субсидия в Украине (коллаж РБК-Украина)

Субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь будут выдавать по новым правилам - на заседании Кабмина был усовершенствован порядок предоставления такой госпомощи.

Об этом передали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

В частности, чиновники расширили перечень случаев, когда назначается субсидия, а также установили порядок возврата льгот, выплаченных гражданам по ошибке.

Что изменилось

предоставлена ​​возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении,

Также на госпомощь смогут рассчитывать домохозяйства, в составе которых есть лица, находящееся за границей в период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые получили право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, по наследству;

получать субсидию на общих основаниях также смогут лица, не имеющие доходы и в соответствии с законодательством освобожденные от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии;

получатели льгот и субсидий теперь смогут получать информацию и переписываться с "Ощадбанком" в мессенджерах;

установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

Также мы писали о том, что Минфин уже подготовил методику верификации данных для проверки получателей субсидий.