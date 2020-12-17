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В Украине станет легче получить льготы и субсидии: что изменилось

Четверг 17 декабря 2020 15:56
В Украине станет легче получить льготы и субсидии: что изменилось
Субсидия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг теперь будут выдавать по новым правилам - на заседании Кабмина был усовершенствован порядок предоставления такой госпомощи.

Об этом передали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

В частности, чиновники расширили перечень случаев, когда назначается субсидия, а также установили порядок возврата льгот, выплаченных гражданам по ошибке.

Что изменилось

  • предоставлена ​​возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении,
  • Также на госпомощь смогут рассчитывать домохозяйства, в составе которых есть лица, находящееся за границей в период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
  • предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые получили право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, по наследству;
  • получать субсидию на общих основаниях также смогут лица, не имеющие доходы и в соответствии с законодательством освобожденные от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии;
  • получатели льгот и субсидий теперь смогут получать информацию и переписываться с "Ощадбанком" в мессенджерах;
  • установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

Также мы писали о том, что Минфин уже подготовил методику верификации данных для проверки получателей субсидий.

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Новости Украины Жизнь льготысубсидииМинистерство социальной политики

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