В Україні стане легше отримати пільги та субсидії: що змінилося

Субсидія в Україні (колаж РБК-Україна)

Субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг тепер видаватимуть за новими правилами - на засіданні Кабміну було вдосконалено порядок надання держдопомоги.

Про це передали в прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, чиновники розширили перелік випадків, коли призначається субсидія, а також встановили порядок повернення пільг, які були виплачені громадянам помилково.

Що змінилося

надана можливість отримувати субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договорів про соціальне забезпечення,

Також на держдопомогу зможуть розраховувати домогосподарства, у складі яких є особи, які перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які отримали право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування;

отримувати субсидію на загальних підставах також зможуть особи, які не мають доходи та згідно із законодавством звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - наразі житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії;

одержувачі пільг і субсидій тепер зможуть отримувати інформацію і листуватися з "Ощадбанком" в месенджерах;

встановлений порядок повернення надміру (помилково) виплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що отримувачів субсидій чекають нові перевірки.

Також ми писали про те, що Мінфін вже підготував методику верифікації даних для перевірки одержувачів субсидій.