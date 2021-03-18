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В Украине создали уникальный вездеход: ездит по бездорожью и воде

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 16:21
В Украине создали уникальный вездеход: ездит по бездорожью и воде Украинцы сделали новый вездеход, который ездит по суше и воде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинская компания "Атлас" из Днепра показала в работе свой прототип вездехода Atlas, который должен превзойти своего более известного конкурента Sherp. Вездеход успешно завершил этап испытаний, и первая партия пробных машин находится в производстве.

Об этом сообщает компания "Атлас".

Вездеход оборудован пневмоподвескй, которая гасит колебания, у него максимально низкий центр тяжести и клиренс 58 сантиметров. Также он оснащен блокировкой дифференциалов и трехсторонней системой управления обеими парами колес.

В Украине создали уникальный вездеход: ездит по бездорожью и воде

Вездеход Atlas (фото: atlas-atv.com)

При желании клиента вездеход может быть оборудован под любые цели и задачи. Количество пассажиров в нем может быть до 11 человек. В салоне также можно установить носилки.

В Украине создали уникальный вездеход: ездит по бездорожью и воде

Вездеход Atlas (фото: atlas-atv.com)

Производители уверяют, что вездеходом может управлять любой, кто водит автомобиль с механической коробкой передач. У него стандартная рулевая система. При этом радиус разворота меньше, чем у легкового автомобиля.

Грузоподъемность Atlas составляет 1500 кг, при этом сам вездеход весит 2200 кг. На суше он может развивать скорость до 60 км/час, на воде - 7 км/час.

На видео видно, как Atlas легко едет по замерзшему озеру, а потом выезжает на лед и продолжает движение.

Вездеход Atlas (видео: YouTube)

Напомним, украинский изобретатель из Черкасс создал настоящий вездеход, который проедет везде.

Ранее украинец изобрел уникальный снегоход, который преодолевает сугробы величиной в 1,5 метра.

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