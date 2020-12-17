В Украине создали программу для контроля безопасности вождения: где работает новшество

В Украине будут контролировать уровень безопасности дорожного движения при помощи новой национальной программы формирования культуры ответственного вождения, которую запустили на сервисе водителей "Штрафы UA".

К социальному проекту сейчас активно подключаются разные города Украины. Об этом рассказали в компании.

По данным сервиса, около 70% водителей нарушают ПДД хотя бы один раз в месяц. В частности, треть водителей разговаривают по телефону за рулем.

"Только за октябрь было начислено 340 тысяч штрафов на сумму 96 млн гривен", - рассказал основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

По его словам, очень важно формировать культуру осознанного вождения, действуя одновременно комплексно. Для этих целей и решили инициировать создание Национальной программы формирования культуры ответственного вождения.

Отмечается, что для сбора и формирования статистики нарушений ПДД используется виджет, который устанавливается на сайтах администраций.

Он формирует статистические данные по количеству и видам нарушений ПДД, средней скорости автомобилей в городе, расход топлива, стиля вождения и прочее, рассчитывает рейтинг безопасности движения и публикует эти данные в режиме реального времени.

Сбор информации для виджета осуществляется с помощью функции "Безопасное вождение", которая является частью сервиса для смартфона "Штрафы UA".

Такое обновление доступно пока только для пользователей iPhone.

Так, одними из первых к программе присоединились администрации Одесской и Херсонской областей, а также города Южный. Сейчас ведется работа по реализации проекта в Киеве.

Сообщается, что одним из наиболее распространенных видов нарушения в столице является езда по полосе для общественного транспорта. Поэтому "Штрафы UA" разработали отдельный показатель для Киева. По замыслу разработчиков, это позволит более четко понимать тенденции, анализировать причины и улучшать ситуацию на киевских дорогах.

Сервис "Штрафы UA" запускает программу для контроля уровня безопасности дорожного движения в разных городах (фото: safetydrive.shtrafua.com)

Ранее мы рассказывали, на каких авто полицейские будут тайно "охотиться" на нарушителей ПДД.

Напомним также, что недавно появился проект закона про техосмотр в Украине и стало известно, кого обяжут проходить проверки и какие будут штрафы.