В Украине создали Мемориал жертв войны: памяти тех, чью жизнь забрала российская армия

По состоянию на 1 мая 2022 года, ООН зафиксировала в Украине более 3 тысяч гражданских погибших.

"Этот проект очень важен для документирования военных преступлений и для того, чтобы люди не превращались в цифры в статистике. За каждым человеком стоит целая история жизни, семья и близкие, для которых погибший или погибший были всем миром. Мы должны показать Европе, мировому сообществу и россиянам (у которых еще осталось критическое мышление), что российская армия убивает невинных и прекрасных людей, а российская власть - лжет", - рассказала координатор Мемориала Юлия Тупиченко.

Команда обращается к украинским и мировым СМИ - не молчите! Давайте вместе рассказывать истории гражданских погибших.

Ищите героев своих публикаций на сайте Мемориала, берите интервью у их родных, рассказывайте о жизни этих чудесных и талантливых украинцев, жизни которых забрала российская армия.

Если ваших знакомых или родных убили российские оккупанты – расскажите их историю вот тут, внесите их имя в Мемориал.

Также сообщить информацию можно в социальных сетях:

Instagram

Facebook

Telegram