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В Украине создали "космический" автобус: видео красавца

Автор: Людмила Жукова

В Украине представили "космический" автобус Gaming Bus, который сделали в Харькове. Транспортное средство изготовили специально по заказу лондонской фирмы Gaming Party Bus.

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"На Лоске простоит несколько дней, затем отправится на экспорт в Эмираты", - написали про трейлер на странице в Instagram Kharkiv_cars.

По информации паблика, космический трейлер сделали украинские специалисты из тюнинг-ателье Busman_tuning.

В комментариях к посту пользователи отреагировали на чудо-автобус.

  • Есть же толковые руки в родном Харькове.
  • Много таких проектов хранятся в секрете по условию заказчика. Очень редко выставляют на показ.
  • Крутой.
  • Могут же, когда хотят.

Как мы ранее писали, на улицах Киева обратили внимание на роскошный автомобиль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.

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