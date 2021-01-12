В Україні створили "космічний" автобус: відео красеня

В Україні представили "космічний" автобус Gaming Bus, який зробили в Харкові. Транспортний засіб виготовили спеціально на замовлення лондонської фірми Gaming Party Bus.
"На Лоску простоїть кілька днів, потім відправиться на експорт в Емірати", - написали про трейлер на сторінці в Instagram Kharkiv_cars.
За інформацією пабліка, космічний трейлер зробили українські фахівці з тюнінг-ательє Busman_tuning.
Як ми раніше писали, на вулицях Києва звернули увагу на розкішний автомобіль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.