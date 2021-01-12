В Украине создали "космический" автобус: видео красавца

В Украине представили "космический" автобус Gaming Bus, который сделали в Харькове. Транспортное средство изготовили специально по заказу лондонской фирмы Gaming Party Bus.
"На Лоске простоит несколько дней, затем отправится на экспорт в Эмираты", - написали про трейлер на странице в Instagram Kharkiv_cars.
По информации паблика, космический трейлер сделали украинские специалисты из тюнинг-ателье Busman_tuning.
В комментариях к посту пользователи отреагировали на чудо-автобус.
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