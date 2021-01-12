ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине создали "космический" автобус: видео красавца

Харьков, Вторник 12 января 2021 09:56
В Украине создали "космический" автобус: видео красавца
В Украине создали космический Gaming Bus (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине представили "космический" автобус Gaming Bus, который сделали в Харькове. Транспортное средство изготовили специально по заказу лондонской фирмы Gaming Party Bus.

"На Лоске простоит несколько дней, затем отправится на экспорт в Эмираты", - написали про трейлер на странице в Instagram Kharkiv_cars.

По информации паблика, космический трейлер сделали украинские специалисты из тюнинг-ателье Busman_tuning.

В Украине создали &quot;космический&quot; автобус: видео красавцаВ Украине создали &quot;космический&quot; автобус: видео красавцаВ комментариях к посту пользователи отреагировали на чудо-автобус.

  • Есть же толковые руки в родном Харькове.
  • Много таких проектов хранятся в секрете по условию заказчика. Очень редко выставляют на показ.
  • Крутой.
  • Могут же, когда хотят.

Как мы ранее писали, на улицах Киева обратили внимание на роскошный автомобиль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь автомобили

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь