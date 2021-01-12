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В Україні створили "космічний" автобус: відео красеня

Харків, Вівторок 12 січня 2021 09:56
В Україні створили "космічний" автобус: відео красеня
В Україні створили космічний Gaming Bus (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні представили "космічний" автобус Gaming Bus, який зробили в Харкові. Транспортний засіб виготовили спеціально на замовлення лондонської фірми Gaming Party Bus.

"На Лоску простоїть кілька днів, потім відправиться на експорт в Емірати", - написали про трейлер на сторінці в Instagram Kharkiv_cars.

За інформацією пабліка, космічний трейлер зробили українські фахівці з тюнінг-ательє Busman_tuning.

В Україні створили &quot;космічний&quot; автобус: відео красеняВ Україні створили &quot;космічний&quot; автобус: відео красеняВ коментарях до посту користувачі відреагували на диво-автобус.

  • Є ж розумні руки в рідному Харкові.
  • Багато таких проектів зберігаються у секреті за умовою замовника. Дуже рідко виставляють на показ.
  • Крутий.
  • Можуть же, коли хочуть.

Як ми раніше писали, на вулицях Києва звернули увагу на розкішний автомобіль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.

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