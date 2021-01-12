В Україні створили "космічний" автобус: відео красеня

В Україні створили космічний Gaming Bus (колаж РБК-Україна)

В Україні представили "космічний" автобус Gaming Bus, який зробили в Харкові. Транспортний засіб виготовили спеціально на замовлення лондонської фірми Gaming Party Bus.

"На Лоску простоїть кілька днів, потім відправиться на експорт в Емірати", - написали про трейлер на сторінці в Instagram Kharkiv_cars.

За інформацією пабліка, космічний трейлер зробили українські фахівці з тюнінг-ательє Busman_tuning.

В коментарях до посту користувачі відреагували на диво-автобус.

Є ж розумні руки в рідному Харкові.

Багато таких проектів зберігаються у секреті за умовою замовника. Дуже рідко виставляють на показ.

Крутий.

Можуть же, коли хочуть.

Як ми раніше писали, на вулицях Києва звернули увагу на розкішний автомобіль 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.