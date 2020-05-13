В Украине создадут сотни тысяч рабочих мест на период карантина: какие вакансии

В Украине решили создать 500 тысяч новых рабочих мест для трудоустройства граждан во время эпидемии коронавируса и действия карантинных ограничений. Сейчас стало известно, какие вакансии откроют для граждан.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина рассказал, что украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тысяч гривен. Чиновник отметил, что соответствующая программа Кабмина даст возможность человеку "месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram, в планах правительства о создании 500 тысяч рабочих мест предлагаются такие вакансии:

154 тысячи - дорожное строительство

150 тысяч - сфера благоустройства

85 тысяч - сельское хозяйство

12 тысяч - в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям

2,5 тысячи - в Лесном хозяйстве

Депутат высказал предположение, что под сферой благоустройства скорее всего идет речь об укладке брусчатки.

По информации Гончаренко, на таких работах хотят задействовать 403,5 тысячи граждан. Что в Кабмине предусмотрели для еще 96,5 тысячи украинцев из полумиллиона - пока не известно.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что на конец 2020 года уровень безработицы в Украине будет превышать 9%, что выше показателя прошлого года.

По информации Государственного центра занятости, в мае дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных.