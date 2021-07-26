В Украине собираются сделать поблажки вакцинированным в новый карантин: что будет доступно

"Усиление карантина будет зависеть от эпидситуации. Это определяется показателями адаптивного карантина, исходя из которых мы будем понимать, в какой зоне окажется Украина в целом или ее конкретные регионы", - отметил он.

Послабления в карантин для вакцинированных

В Минздраве планируют использование ковид-сертификата, который даст некоторые привилегии в обществе. Например, позволит сотрудникам работать в офисе или без проблем попасть в кинотеатр в период карантина.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дия", подтверждающий факт прививки против COVID-19", - рассказал Кузин.

Также планируется позволить работать предприятиям с привитыми от коронавируса сотрудниками.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - сообщил санврач.

Повторная вакцинация

Также Кузин рассказал о сроке действий сертификатов и повторной вакцинации.

"Сейчас нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации выбрать на последующие периоды. Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - резюмировал кузин.