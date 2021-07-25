Врач рассказал, кому и зачем может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса
В США рассматривают возможность третьей дозы вакцины от коронавируса. Повторные прививки могут получить люди, у которых ослабленный иммунитет.
Об этом рассказал главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, сообщает Reuters.
Кого будут прививать третьей дозой вакцины
- пациентов после трансплантации;
- людей, которые прошли через химиотерапию из-за рака;
- людей с аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммунодепрессанты.
Эксперт считает, что именно эта группа людей очень уязвима к коронавирусной инфекции.
Недавние исследования показали, что у вакцинированных людей может быть снижение иммунитета к COVID-19. Фаучи заявил о том, что официальные лица здравоохранения США изучают данные, чтобы определить, когда могут понадобиться дополнительные дозы вакцин.
Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, будут ли в Украине делать третью прививку от коронавируса.
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