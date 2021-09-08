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В Украине снизится цена на сахар: сколько будет стоит килограмм

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Среда 08 сентября 2021 15:19
В Украине снизится цена на сахар: сколько будет стоит килограмм Фото: В Украине ожидают падение цены на сахар (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на сахар в Украине скоро снизится. Это связано с новым сезоном сахароварения.

Об этом сообщил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Причина дешевизны

Так, из-за хорошего урожая сахарной свеклы, популярный в Украине продукт прекратит дорожать и даже подешевеет.

Основной причиной падения цен является начало нового сезона сахароварения, отмечает Роман Сластен.

Сколько будет стоить килограмм сахара

Ожидается, что килограмм сахара будут стоить от 22 до 25 гривен за килограмм. Сейчас средняя стоимость продукта около 30 гривен.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет по ряду других факторов — таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", — объяснил Сластен.

Напомним, что за последний год цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%. Он стал почти в два раза дороже, чем в остальных странах Европы.

Как мы писали ранее, в Кабмине заявили о снижении цен на продукты.

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