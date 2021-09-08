В Україні знизиться ціна на цукор: скільки коштуватиме кілограм

Ціна на цукор в Україні скоро знизиться. Це пов'язано з новим сезоном цукроваріння.

Причина дешевизни

Так, через гарний урожай цукрових буряків, популярний в Україні продукт припинить дорожчати і навіть подешевшає.

Основною причиною падіння цін є початок нового сезону цукроваріння, зазначає Роман Сластьон.

Скільки коштуватиме кілограм цукру

Очікується, що кілограм цукру коштуватимуть від 22 до 25 гривень за кілограм. Зараз середня вартість продукту близько 30 гривень.

"Ціни на цукор, цілком можливо, найближчим часом знизяться до 22-25 грн/кг, але водночас нижче 20 грн/кг ціна навряд чи буде по ряду інших факторів — таких, як високі ціни на цукор на світовому ринку", — пояснив Сластьон.

Нагадаємо, що за останній рік ціни на цукор в Україні за рік зросли більш ніж на 80%. Він став майже в два рази дорожче, ніж в інших країнах Європи.