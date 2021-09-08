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В Кабмине заявили о снижении цен на продукты: что подешевело больше всего

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Украина, Среда 08 сентября 2021 12:21
В Кабмине заявили о снижении цен на продукты: что подешевело больше всего Фото: овощи дешевели в августе по сравнению с июлем, посчитали в Минагрополитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Отпускные цены производителей овощей снизились в августе по сравнению с июлем. На 16% подешевели морковь и свекла, на 7% - картофель, на 4% - капуста и лук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).

По данным Минагрополитики, наблюдается снижение цен на крупы - в сравнении с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-2%), кукрузные (-1%) и гороховые группы (-1%).

"Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли", - говорится в сообщении.

Кроме того, по некоторым продуктам питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции. Произошло подорожание (4%) мяса крупного рогатого скота и свинины (5%), молоко высшего сорта изменилось в цене на 2%, мясо кур на 3%.

Напомним, в июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года морковь подорожала на 195,5% до 17,7 гривен за килограмм, свекла - на 180,5% до 15,1 гривен за килограмм, лук - на 124,4% до 11,5 гривен за килограмм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривен за килограмм.

Кроме того, масло подсолнечное подорожало на 53,9% до 64,7 гривен за литр, сахар на - 32,2% до 27,6 гривен за килограмм.

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