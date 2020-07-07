В Украине снизится температура и уйдет жара: каким областям повезет

Погода в Украине 8 июля, в среду, порадует жителей нашей страны небольшим снижением температуры. Прекратится жара, а на Левобережье Украины пройдут дожди со шквалами. Также периодические осадки возможны в западных регионах страны. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, сухая погода будет в Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской областях и на полуострове Крым.

"Однако все же главная новость завтрашнего дня - снижение температуры воздуха, ослабление жары. Днем в среду ожидается +20 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на юге, на востоке, на Днепропетровщине + 26 + 30 градусов. И только в Луганской и Донецкой областях еще будет жарче, до +33 градусов", - сообщила Диденко.

Эксперт отмечает, что в нашей стране постепенно будет ослабляться жара.

"Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля. Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый", - отмечает синоптик.

В столице завтра будет возможность насладиться понижением температуры воздуха до +23 градусов.

"В Киеве 8 июля существенные осадки - вряд ли, разве ночью и утром еще фронт задержится. В столице завтра воздуха будет - рахат-лукум, ожидается +22, +23 градуса", - рассказала Диденко.

Как мы ранее писали, в Киеве побит температурный рекорд.