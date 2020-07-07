В Україні знизиться температура і піде спека: яким областям пощастить

Погода в Україні 8 липня, в середу, порадує жителів нашої країни невеликим зниженням температури. Припиниться спека, а на Лівобережжі України пройдуть дощі зі шквалами. Також періодичні опади можливі у західних регіонах країни. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, суха погода буде в Київській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Миколаївській областях та на півострові Крим.

"Проте все ж головна новина завтрашнього дня - зниження температури повітря, ослаблення спеки. Вдень у середу очікується +20 +26 градусів, на Заході +18 +24 градуси, на півдні, на сході, на Дніпропетровщині + 26 + 30 градусів. І тільки в Луганській і Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів", - повідомила Діденко.

Експерт відзначає, що в нашій країні поступово буде послаблюватися спека.

"Подальше ослаблення спеки на півдні та сході України буде 9-10 липня. Вітер в Україні в середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий", - зазначає синоптик.

У столиці завтра буде можливість насолодитися пониженням температури повітря до +23 градусів.

"У Києві 8 липня істотні опади - навряд чи, хіба вночі та вранці ще фронт затримається. У столиці завтра повітря буде - рахат-лукум, очікується +22, +23 градуси", - розповіла Діденко.

Як ми раніше писали, у Києві побитий температурний рекорд.