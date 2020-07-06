Очередной температурный рекорд: киевляне пережили самую жаркую ночь

Фото: Киев (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

С начала года это уже 24-й температурный рекорд

Ночь на понедельник, 6 июля, в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Температура ночью не опустилась ниже 20,6 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, предыдущее рекордное значение 20,5 градусов 1988 года превышен на 0,1° градусов

"Всего с начала года в Киеве установлен 24 температурных рекорда", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха июня 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

В Киеве с 10 по 12 июня было побито пять температурных рекордов. Кроме того, восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше 30 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

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Автор: Александр Белоус