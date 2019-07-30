В Украине снимают свой фильм про Чернобыль: что известно

В Украине снимут свой фильм про катастрофу на Чернобыльской АЭС. Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий анонсировал выход фильма, который будет представлять из себя экологический триллер или "космическую одиссею" двух дозиметристов, которые находятся в зоне отчуждения.

Кинокартина будет называться The Anthropocene и в планах команды выдвижение ее на "Оскар". Как сообщает издание "Гордон", Слабошпицкий говорит, что фильм может стать самым дорогим в истории Украины. Также его хотят показать на Каннском фестивале.

Напомним, что Мирослав Слабошпицкий - лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко. Он известен украинскому зрителю по скандальному фильму "Племя", это кинокартина рассказывает о суровых реалиях глухонемых подростков. Фильм снимали в школе №186 города Киева.

Слабошпицкий начал профессионально снимать в зоне отчуждения еще в 1997 году для телеканала УТ-2. В 2012 году его короткометражный фильм "Ядерные отходы" получил премию фестиваля в Локарно. В 2014 году режиссер начал разработку полнометражного ремейка "Ядерных отходов" под названием "Люксембург", однако проект закрыли по неизвестным причинам.

Фото: Мирослав Слабошпицкий (zefir.ua)

Продюсером фильма выступил Олег Кохан. он рассказал, что проект уже на 50% располагает финансированием из частных американских фондов, также он надеется, что кинокартина получит государственную поддержку в Украине.

Как мы ранее писали, в зоне чернобыльской АЭС полиция задержала сборщиков черники. Люди пытались вынести из зоны отчуждения 21 килограмм ягод. Предприимчивыми дельцами оказался 18-летний парень и 44-летняя женщина.

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