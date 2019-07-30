В Україні знімають свій фільм про Чорнобиль: що відомо

В Україні знімуть фільм про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Український режисер Мирослав Слабошпицький анонсував вихід фільму, який буде представляти із себе екологічний трилер або "космічну одіссею" двох дозиметристів, які знаходяться в зоні відчуження.

Кінокартина буде називатися The Anthropocene і в планах команди висунення її на "Оскар". Як повідомляє видання "Гордон", Слабошпицький каже, що фільм може стати найдорожчим в історії України. Також його хочуть показати на Каннському фестивалі.

Нагадаємо, що Мирослав Слабошпицький - лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка. Він відомий українському глядачеві за скандальним фільмом "Плем'я", ця кінокартина розповідає про суворі реалії глухонімих підлітків. Фільм знімали у школі №186 міста Києва.

Слабошпицький почав професійно знімати в зоні відчуження ще в 1997 році для телеканалу УТ-2. У 2012 році його короткометражний фільм "Ядерні відходи" отримав премію фестивалю в Локарно. У 2014 році режисер почав розробку повнометражного ремейка "Ядерних відходів" під назвою "Люксембург", однак проект закрили з невідомих причин.

Фото: Мирослав Слабошпицький (zefir.ua)

Продюсером фільму виступив Олег Кохан. він розповів, що проект вже на 50% має фінансування з приватних американських фондів, також він сподівається, що кінокартина отримає державну підтримку в Україні.

Як ми раніше писали, у зоні чорнобильської АЕС поліція затримала збирачів чорниці. Люди намагалися винести з зони відчуження 21 кілограм ягід. Заповзятливими ділками виявився 18-річний хлопець та 44-річна жінка.

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