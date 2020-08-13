Когда в Украине смогут ослабить карантин: в Минздраве рассказали о новых правилах

В Украине меняют правила карантина и объединяют ряд показателей статистики по заражению COVID-19, а регионы с 13 августа распределят на новые зоны по уровню распространения вируса. Такое решение примут на заседании Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Соответствующие новшества инициировало министерство здравоохранения. Глава ведомства Максим Степанов на странице Минздрава в Facebook объяснил детали инициативы и рассказал, когда теперь смогут ослабить введенные ограничения.

"Комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые 7 дней. Решение по ослаблению красного, оранжевого и желтого уровня не может быть рассмотрено ранее, чем через 14 дней. Ведь 14 дней - максимальный инкубационный период, а также период, за который Минздрав может четко оценить введенные ограничения и их эффективность для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Так, в министерстве напомнили, что в Украине с 1 августа был введен "максимально сбалансированный карантин", когда страну "разделили" на особые зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, со своими особыми правилами в каждой.

12 августа правительство одобрило внесение изменений в условия адаптивного карантина, и четыре показателя эпидемической опасности (количество заполненных коек, количество случаев заражения, количество тестирований и динамика роста количества случаев) решили сократить до трех:

заполненность коек,

количество тестирований

уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах.

Относительно показателя заполняемости коек в больницах в Минздраве отметили, что если в области он 5 дней подряд превышает 50%, это сигнализирует о необходимости перехода территории на другой уровень опасности. Если показатель по всему региону 5 дней превышает 50%, то вся область переходит на оранжевый уровень эпидемической опасности; если этот показатель превышает 75%, то вся область переходит на красный уровень.

Относительно показателя количества тестирований: среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно составлять не менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

"Этот показатель определяется для каждой области и региона, потому что не в каждом районе или городе есть соответствующая лаборатория. В то же время он является важнейшим", - говорится в сообщении.

Относительно показателя заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения: базовый уровень составляет 40 новых больных за 14 дней на 100 тысяч населения. Если показатель его превышает, то регион переходит на следующий уровень опасности в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также в Минздраве представили инфографику, в которой детально описали все новшества в адаптивном карантине и существующие правила и запреты.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы писали о том, что в Кабинете министров решили ужесточить контроль за карантином в Украине.