Коли в Україні зможуть послабити карантин: у МОЗ розповіли про нові правила

В Україні змінюють правила карантину та об'єднують ряд показників статистики по зараженню COVID-19, а регіони з 13 серпня розподілять на нові зони за рівнем поширення вірусу. Таке рішення приймуть на засіданні Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Відповідні нововведення ініціювало міністерство охорони здоров'я. Глава відомства Максим Степанов на сторінці МОЗ у Facebook пояснив деталі ініціативи та розповів, коли тепер зможуть послабити введені обмеження.

"Комісія ТЕБ та НС приймає рішення щодо встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів. Рішення щодо послаблення червоного, помаранчевого та жовтого рівня не може бути розглянуто раніше, ніж через 14 днів. Адже 14 днів - максимальний інкубаційний період, а також період, за який МОЗ може чітко оцінити введенні обмеження та їхню ефективність для стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Так, у міністерстві нагадали, що в Україні з 1 серпня було запроваджено "максимально збалансований карантин", коли країну "розділили" на особливі зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону, зі своїми особливими правилами в кожній.

12 серпня уряд схвалив внесення змін в умови адаптивного карантину, і чотири показники епідемічної небезпеки (кількість заповнених ліжок, кількість випадків зараження, кількість тестувань і динаміка зростання кількості випадків) вирішили скоротити до трьох:

заповненість ліжок,

кількість тестувань

рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях

Щодо показника заповнюваності ліжок в лікарнях у МОЗ зазначили, що якщо в області він 5 днів поспіль перевищує 50%, це сигналізує про необхідність переходу території на інший рівень небезпеки. Якщо показник по всьому регіону 5 днів перевищує 50%, то вся область переходить на помаранчевий рівень епідемічної небезпеки; якщо цей показник перевищує 75%, то вся область переходить на червоний рівень.

Щодо показника кількості тестувань: середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА має становити не менше 24 тестувань на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

"Цей показник визначається для кожної області й регіону, тому що не в кожному районі чи місті є відповідна лабораторія. Водночас він є надважливим", - йдеться в повідомленні.

Щодо показника захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення: базовий рівень становить 40 нових хворих за 14 днів на 100 тисяч населення. Якщо показник перевищує його, то регіон переходить на наступний рівень небезпеки в залежності від епідеміологічної ситуації.

Також у МОЗ представили інфографіку, в якій детально описали всі нововведення в адаптивному карантині та існуючі правила і заборони.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми писали про те, що у Кабінеті міністрів вирішили посилити контроль за карантином в Україні.