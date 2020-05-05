В Украине сильно похолодает и зальет дождями: какие области пострадают больше всего

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятной практически во всех областях страны. Обильные осадки ожидаются во всех регионах, а часть Украины ожидает еще и резкое похолодание.

На востоке синоптики прогнозируют грозы и сильный дождь. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем сохранится теплая погода, от +17 до +21 градуса. В Полтаве будет прохладнее, от +16 до +18 градусов.

В южных областях пройдут сильные грозы, возможен град и ливень. Ночью от +9 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +16 +19 градусов. В Крыму ожидается ливень, ночью +9 +11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.

На севере Украины пройдут сильные ливни, местами возможен град. Ночью от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

В западных областях сильно похолодает и будут идти затяжные ливневые дожди. Ночью от +4 до +7 градусов, днем ожидается от +9 до +12 градусов, местами до +13 +14 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют грозы, ливни, местами град. Ночью от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

В Киеве 6 мая пройдет ливень, возможна гроза. Ночью +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 6 мая

По прогнозу Украинского гидрометцентра, грозовые дожди и ливни ожидаются в большинстве регионов до конца недели. В субботу и воскресенье температура воздуха снова пойдет вверх.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украину придет сезон ливней.