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В Украине сильно похолодает: где и когда температура снизится до +4 градусов

Фото: Погода в Украине принесет сильное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет существенное похолодание уже на следующей неделе, когда температура ночью снизится местами до +4 градусов, а днем будет +12+17. Пока же в стране будет умеренно тепло.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой дальше.

Прогноз на 14-15 мая

Наталка Диденко прогнозирует, что в дневные часы температура воздуха составит +18+24 градуса, в южной части +20+26 градусов.

Пройдут периодические дожди, а в центральных и восточных областях, ближайшей ночью еще и в Одесской области возможны сильные ливни.

На остальной территории Украины в субботу - местами локальные дожди, на западе - без существенных осадков.

В воскресенье осадки притихнуть, разве что на севере Украины и в Харьковской области вероятны периодические дожди, температура воздуха особо не изменится.

Прогноз для Киева

В Киеве в субботу есть вероятность небольшого дождя, а в воскресенье без серьезных осадков.

Температура воздуха днем в течение 14-15 мая ожидается +18+22 градусов. В субботу чуть теплее, в воскресенье - прохладнее.

Что будет с погодой дальше

По данным Укргидрометцентра, 16 мая температура составит +19+24, осадки маловероятны.

Диденко прогнозирует, что со вторника в Украину придет новая воздушная масса - ощутимо посвежеет.

Самым холодным днем предполагается среда, 18 мая. Ночью до +4 градусов. Днем будет +12+17. На юге и Закарпатье до +20-ти. Ожидаются дожди, грозы.

Однако ближе к следующим выходным температура воздуха снова повысится.

Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Троицу, и будут ли дополнительные выходные.

Также сообщалось, какой будет погода в Киеве этим летом.

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Погода в Украине