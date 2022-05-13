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В Україні сильно похолодає: де і коли температура знизиться до +4 градусів

Фото: Погода в Україні принесе сильне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе суттєве похолодання вже на наступному тижні, коли температура вночі знизиться місцями до +4 градусів, а вдень буде +12+17. Поки ж в країні буде помірно тепло.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою далі.

Прогноз на 14-15 травня

Наталка Діденко прогнозує, що у денні години температура повітря становитиме +18+24 градуси, у південній частині +20+26 градусів.

Пройдуть періодичні дощі, а в центральних та східних областях, найближчої ночі ще й на Одещині можливі сильні зливи.

На решті території України в суботу - місцями локальні дощі, на заході - без істотних опадів.

У неділю опади притихнуть, хіба що на півночі України та в Харківській області ймовірні періодичні дощі, температура повітря особливо не зміниться.

Прогноз для Києва

У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, а в неділю без серйозних опадів.

Температура повітря вдень упродовж 14-15 травня очікується +18+22 градусів. У суботу трохи тепліше, в неділю - прохолодніше.

Що буде з погодою далі

За даними Укргідрометцентру, 16 травня температура становитиме комфортні +19+24, опади малоймовірні.

Діденко прогнозує, що з вівторка в Україну прийде нова повітряна маса - відчутно посвіжіє.

Найхолоднішою передбачається середа, 18-те травня. Вночі до +4 градусів. Вдень буде +12+17. На півдні і Закарпатті до +20-ти. Очікуються дощі, грози.

Проте ближче до наступних вихідних температура повітря знову підвищиться.

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Трійцю, і чи будуть додаткові вихідні.

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