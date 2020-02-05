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В Украине сильно подорожает холодная вода: озвучены новые тарифы

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 14:29
В Украине сильно подорожает холодная вода: озвучены новые тарифы
В Украине установили новые тарифы на холодную воду (коллаж: РБК-Украина)

Новые тарифы на холодную воду будут действовать уже в феврале/марте 2020

Тарифы на холодную воду повысятся по всей стране на 15-20% в зависимости от региона. При этом в некоторых областях, кубометр воды (водоснабжение и водоотвод) будет стоить украинцам почти 40 гривен. Все подробности об очередном подорожании воды - в материале Styler.

Новые тарифы утвердили 4 февраля 2020 года на заседании НКРЭКУ. Уже с февраля/марта украинцы будут платить за воду по новым ценам.

Дороже всего вода будет стоить жителям Востока и Юга. К примеру, жителям Павлограда и Бердянска придется выложить до 40 гривен за кубометр, говорится в сюжете ТСН.

В Киеве стоимость водоснабжение и водоотведения составит 22,99 гривен. Точную дату введения новой цены на холодную воду пока не назвали.

В Украине сильно подорожает холодная вода: озвучены новые тарифы

Новые тарифы на холодную воду (фото: Обозреватель)

По словам чиновников, главной причиной повышения тарифов является повышение заработной платы для работников этой отрасли.

Напомним, что жители Киева с января 2020 года начали получать платежки от Киевводоканала с дополнительным счетом. Теперь компания берет поквартальную плату не только за водоснабжение и водоотвод, но и за обслуживание счетчиков.

В Украине установили новые тарифы на холодную воду (видео: YouTube/ТСН)

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