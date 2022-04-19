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Пройдут все желающие. Вступительный тест будут проводить в три сессии, - Шкарлет

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Киев, Вторник 19 апреля 2022 11:51
Пройдут все желающие. Вступительный тест будут проводить в три сессии, - Шкарлет Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (facebook com UAMON)
Автор: Сергей Новиков

В 2022 году мультипредметный тест, которые будут сдавать абитуриенты вместо традиционного ВНО, будут проводить в три сессии. Сегодня завершается регистрация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергеяв Шкарлета в эфире национального телемарафона.

"19 апреля завершается регистрация на мультипредметный тест, но мы полагаем, что будет три сессии: одна основная, на которую сейчас заканчивается регистрация; будет еще одна дополнительная и еще одна специальная", - отметил он.

По его словам, всего будет 28 попыток два раза в день, когда все желающие абитуриенты смогут пройти этот тест, чтобы поступить в учреждение высшего образования.

Напомним, ранее сообщалось, что на вступительный тест зарегистрировались более 320 тысяч абитуриентов.

До этого Шкарлет разъяснял, как будет проводиться мультипредметный тест.

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