В Украине школьники сидят в холодных классах при +7... +12: родители бьют тревогу

В Украине родители пожаловались на слабое отопление в школах, из-за чего детям приходится мерзнуть в холодных классах, и такая ситуация наблюдается в разных городах.
Тему на обсуждение подняла жительница Кривого Рога в Facebook-группе "Батьки SOS".
По словам женщины, в местной школе №7 у детей в классе температура воздуха в утреннее время фиксировалась на показателе +12 градусов, а в обед поднималась только до +14 градусов.
Ева Борисовская отметила, что такое длилось всю неделю. Жительница Кривого Рога звонила на "горячую линию" и отправила запрос, однако ответа не получила.
В школе Кривого Рога недостаточное отопление в классах (фото: facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
Кроме того, она звонила директору школы и пожаловалась на ситуацию, но руководитель учебного заведения заявила, что в отпуске - мол, "что вы хотите от меня?"
Вскоре оказалось, что с проблемой отопления в школе столкнулась далеко не она одна. В комментариях под постом жители других областей рассказали, что в их населенных пунктах ученикам в классах приходится сидеть и при температуре в помещении в +10, +8, и даже +7 градусов.
В сети пожаловались на слабое отопление в школьных классах в январе (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
При этом граждане напомнили, что по правилам и нормативам в школьных классах минимально разрешенная температура составляет +17 градусов.
Кроме того, звучат рекомендации пока не водить детей в школу с холодными классами, пока ситуацию не исправят.
Добавим также, что в сети выложили скрины о реакции в криворожских чиновников из Департамента образования и науки на жалобу о холодине в классах: проблему признали, и ожидают, что местная теплосеть добавит температуру подачи.
Фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS
Украинцы жалуются, что в школах дети сидят в холодных классах (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
Напомним, ранее украинцам рассказали, куда жаловаться, если в квартире холодные батареи.
Также мы писали о том, что перед этим киевляне из-за холодных батарей в квартирах перекрыли дорогу.