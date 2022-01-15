В Украине школьники сидят в холодных классах при +7... +12: родители бьют тревогу

В Украине родители пожаловались на слабое отопление в школах, из-за чего детям приходится мерзнуть в холодных классах, и такая ситуация наблюдается в разных городах.

По словам женщины, в местной школе №7 у детей в классе температура воздуха в утреннее время фиксировалась на показателе +12 градусов, а в обед поднималась только до +14 градусов.

Ева Борисовская отметила, что такое длилось всю неделю. Жительница Кривого Рога звонила на "горячую линию" и отправила запрос, однако ответа не получила.

В школе Кривого Рога недостаточное отопление в классах (фото: facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

Реакция чиновников и дирекции школы

Кроме того, она звонила директору школы и пожаловалась на ситуацию, но руководитель учебного заведения заявила, что в отпуске - мол, "что вы хотите от меня?"

Вскоре оказалось, что с проблемой отопления в школе столкнулась далеко не она одна. В комментариях под постом жители других областей рассказали, что в их населенных пунктах ученикам в классах приходится сидеть и при температуре в помещении в +10, +8, и даже +7 градусов.

В сети пожаловались на слабое отопление в школьных классах в январе (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

При этом граждане напомнили, что по правилам и нормативам в школьных классах минимально разрешенная температура составляет +17 градусов.

Кроме того, звучат рекомендации пока не водить детей в школу с холодными классами, пока ситуацию не исправят.

Добавим также, что в сети выложили скрины о реакции в криворожских чиновников из Департамента образования и науки на жалобу о холодине в классах: проблему признали, и ожидают, что местная теплосеть добавит температуру подачи.

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Вот что пишут другие родители

Да у вас это жарко. Кировоградская область максимум +7-10 уже на протяжении многих лет, ни какие горячие линии не помогут.

максимум +7-10 уже на протяжении многих лет, ни какие горячие линии не помогут. +8 не хотите?! Это когда на улице плюсовая температура, а вы плачете +14 ( Новомосковск , Днепропетровская область)

, Днепропетровская область) 48 школа, Кривой Рог , позавчера было +10 в классе

, позавчера было +10 в классе Чернигов школа 28: +11-14 градусов всю неделю.

школа 28: +11-14 градусов всю неделю. В Ровенской школе тоже температура желает быть лучше, но лапшу вешают, что насосы слабенькие, то есть раньше были в норме, а теперь стали слабенькие.

Украинцы жалуются, что в школах дети сидят в холодных классах (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)