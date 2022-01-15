В Україні школярі сидять у холодних класах при +7... +12: батьки б'ють на сполох
В Україні батьки поскаржилися на слабке опалення в школах, через що дітям доводиться мерзнути в холодних класах, і така ситуація спостерігається в різних містах.
Тему на обговорення підняла мешканка Кривого Рогу у Facebook-групі "Батьки SOS".
За словами жінки, в місцевій школі №7 у дітей в класі температура повітря в ранковий час фіксувалася на показнику +12 градусів, а в обід піднімалася тільки до +14 градусів.
Єва Борисовська зазначила, що таке тривало весь тиждень. Мешканка Кривого Рогу телефонувала на "гарячу лінію" і відправила запит, однак відповіді не отримала.
У школі Кривого Рогу недостатнє опалення в класах (фото: facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
Реакція чиновників і дирекції школи
Крім того, вона дзвонила директору школи та поскаржилася на ситуацію, але керівник навчального закладу заявила, що у відпустці - мовляв, "що ви хочете від мене?"
Незабаром виявилося, що з проблемою опалення в школі зіткнулася далеко не вона одна. У коментарях під постом жителі інших областей розповіли, що в їхніх населених пунктах учням у класах доводиться сидіти і при температурі в приміщенні в +10, +8, і навіть +7 градусів.
У мережі поскаржилися на слабке опалення в шкільних класах у січні (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
При цьому громадяни нагадали, що за правилами і нормативами в шкільних класах мінімально дозволена температура становить +17 градусів.
Крім того, звучать рекомендації поки не водити дітей до школи з холодними класами, поки ситуацію не виправлять.
Додамо також, що в мережі виклали скріни про реакцію в криворізьких чиновників з Департаменту освіти і науки на скаргу про холоднечу в класах: проблему визнали, і очікують, що місцева тепломережа додасть температуру подачі.
Фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS
Ось що пишуть інші батьки
- Так у вас це жарко. Кіровоградська область максимум +7-10 вже протягом багатьох років, жодні гарячі лінії не допоможуть.
- +8 не хочете?! Це коли на вулиці плюсова температура, а ви плачете +14 (Новомосковськ, Дніпропетровська область)
- 48 школа, Кривий Ріг, позавчора було +10 в класі
- Чернігів школа 28: +11-14 градусів весь тиждень.
- У Рівненській школі теж температура бажає бути краще, але локшину вішають, що насоси слабенькі, тобто раніше були в нормі, а тепер стали слабенькі.
Українці скаржаться, що в школах діти сидять у холодних класах (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)
Нагадаємо, раніше українцям розповіли, куди скаржитися, якщо у квартирі холодні батареї.
Також ми писали про те, що перед цим кияни через холодні батареї в квартирах перекрили дорогу.