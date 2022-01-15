В Україні школярі сидять у холодних класах при +7... +12: батьки б'ють на сполох

В Україні батьки поскаржилися на слабке опалення в школах, через що дітям доводиться мерзнути в холодних класах, і така ситуація спостерігається в різних містах.

За словами жінки, в місцевій школі №7 у дітей в класі температура повітря в ранковий час фіксувалася на показнику +12 градусів, а в обід піднімалася тільки до +14 градусів.

Єва Борисовська зазначила, що таке тривало весь тиждень. Мешканка Кривого Рогу телефонувала на "гарячу лінію" і відправила запит, однак відповіді не отримала.

У школі Кривого Рогу недостатнє опалення в класах (фото: facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

Реакція чиновників і дирекції школи

Крім того, вона дзвонила директору школи та поскаржилася на ситуацію, але керівник навчального закладу заявила, що у відпустці - мовляв, "що ви хочете від мене?"

Незабаром виявилося, що з проблемою опалення в школі зіткнулася далеко не вона одна. У коментарях під постом жителі інших областей розповіли, що в їхніх населених пунктах учням у класах доводиться сидіти і при температурі в приміщенні в +10, +8, і навіть +7 градусів.

У мережі поскаржилися на слабке опалення в шкільних класах у січні (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)

При цьому громадяни нагадали, що за правилами і нормативами в шкільних класах мінімально дозволена температура становить +17 градусів.

Крім того, звучать рекомендації поки не водити дітей до школи з холодними класами, поки ситуацію не виправлять.

Додамо також, що в мережі виклали скріни про реакцію в криворізьких чиновників з Департаменту освіти і науки на скаргу про холоднечу в класах: проблему визнали, і очікують, що місцева тепломережа додасть температуру подачі.

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Ось що пишуть інші батьки

Так у вас це жарко. Кіровоградська область максимум +7-10 вже протягом багатьох років, жодні гарячі лінії не допоможуть.

максимум +7-10 вже протягом багатьох років, жодні гарячі лінії не допоможуть. +8 не хочете?! Це коли на вулиці плюсова температура, а ви плачете +14 ( Новомосковськ , Дніпропетровська область)

, Дніпропетровська область) 48 школа, Кривий Ріг , позавчора було +10 в класі

, позавчора було +10 в класі Чернігів школа 28: +11-14 градусів весь тиждень.

школа 28: +11-14 градусів весь тиждень. У Рівненській школі теж температура бажає бути краще, але локшину вішають, що насоси слабенькі, тобто раніше були в нормі, а тепер стали слабенькі.

Українці скаржаться, що в школах діти сидять у холодних класах (фото: скрін коментарів facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS)