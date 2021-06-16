В Украине сезон клубники, а ее цена не падает: в чем причина
В Украине сейчас разгар клубники, а цены на нее совсем не падают. Если на прошлой неделе стоимость ягоды упала, то на этой неделе такого наблюдать не приходится.
Почему так происходит - читайте в материале Styler ниже.
Продавцы говорят, что ягоды не успевают нормально поспеть из-за непогоды, которая обрушилась на Украину в июне. Клубника мокнет и не может нормально храниться. Кстати, это тоже влияет и на ее вкус. Сладких ягод еще нужно поискать.
В свою очередь фермеры говорят, что осадки уничтожили почти 70% урожая. Поэтому специалисты говорят, что низких цен на клубнику в этом году не будет.
Сколько сейчас стоит ягода
Самая дешевая клубника от фермеров есть в Херсонской области. Поставщики покупают ее по 30 гривен за килограмм.
Увы, в столице таких цен не найти. Тут килограмм клубники стартует от 60 гривен. А вот во Львовской области цена на ягоды бьет рекорды. Тут ее продают от 75 гривен за килограмм.
Какая польза от клубники
Клубника содержит антивозрастные флавоноиды, антиоксиданты – антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показали положительное влияние клубники на здоровье глаз, неврологическое здоровье и здоровье кожи.
Как мы писали ранее, в Украине в этом году будут дорожать сливы, абрикосы и вишни, так как в нашей стране с этими фруктами и ягодами неурожай.