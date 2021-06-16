В Украине сезон клубники, а ее цена не падает: в чем причина

В Украине сейчас разгар клубники, а цены на нее совсем не падают. Если на прошлой неделе стоимость ягоды упала, то на этой неделе такого наблюдать не приходится.

Почему так происходит - читайте в материале Styler ниже.

Продавцы говорят, что ягоды не успевают нормально поспеть из-за непогоды, которая обрушилась на Украину в июне. Клубника мокнет и не может нормально храниться. Кстати, это тоже влияет и на ее вкус. Сладких ягод еще нужно поискать.

В свою очередь фермеры говорят, что осадки уничтожили почти 70% урожая. Поэтому специалисты говорят, что низких цен на клубнику в этом году не будет.

Сколько сейчас стоит ягода

Самая дешевая клубника от фермеров есть в Херсонской области. Поставщики покупают ее по 30 гривен за килограмм.

Увы, в столице таких цен не найти. Тут килограмм клубники стартует от 60 гривен. А вот во Львовской области цена на ягоды бьет рекорды. Тут ее продают от 75 гривен за килограмм.

Какая польза от клубники

Клубника содержит антивозрастные флавоноиды, антиоксиданты – антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показали положительное влияние клубники на здоровье глаз, неврологическое здоровье и здоровье кожи.