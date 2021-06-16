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В Україні сезон полуниці, а її ціна не падає: в чому причина

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Середа 16 червня 2021 10:43
В Україні сезон полуниці, а її ціна не падає: в чому причина Фото: в Україні не падають ціни на полуницю (pexels.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз розпал полуниці, а ціни на неї зовсім не падають. Якщо минулого тижня вартість ягоди впала, то цього тижня такого спостерігати не доводиться.

Чому так відбувається - читайте в матеріалі Styler нижче.

Продавці кажуть, що ягоди не встигають нормально встигнути через негоду, яка обрушилася на Україну в червні. Полуниця мокне і не може нормально зберігатися. До речі, це теж впливає і на її смак. Солодких ягід ще потрібно пошукати.

Своєю чергою фермери кажуть, що опади знищили майже 70% врожаю. Тому фахівці кажуть, що низьких цін на полуницю в цьому році не буде.

Скільки зараз коштує ягода

Найдешевша полуниця від фермерів є в Херсонській області. Постачальники купують її по 30 гривень за кілограм.

На жаль, в столиці таких цін не знайти. Тут кілограм полуниці стартує від 60 гривень. А ось у Львівській області ціна на ягоди б'є рекорди. Тут її продають від 75 гривень за кілограм.

Яка користь від полуниці

Полуниця містить антивікові флавоноїди, антиоксиданти-антоціани і катехіни, які знижують ризик розвитку хронічних хвороб, в тому числі раку, серцево-судинних захворювань. Дослідження також показали позитивний вплив полуниці на здоров'я очей, неврологічне здоров'я та здоров'я шкіри.

Як ми писали раніше, в Україні цього року дорожчатимуть сливи, абрикоси та вишні, так як в нашій країні з цими фруктами і ягодами неврожай.

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