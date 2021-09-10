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В Украине сайты непроверенных продавцов будут блокировать: за что могут наказать

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Пятница 10 сентября 2021 12:21
В Украине сайты непроверенных продавцов будут блокировать: за что могут наказать Правила интернет-торговли (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине появятся новые правила для интернет-торговли. Отныне предпринимателям придется обязательно размещать информацию о себе и продукции.

Об этом сообщает прессцентр Министерства экономики.

Так, законопроект о защите прав потребителей сейчас находится на рассмотрении Кабмина. Он введет новые действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции. Важно, что определяются термины "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)".

Как будут наказывать за нарушения

За нарушения будут ограничивать доступ к сайту, где ведется торговля. В частности, Госпотребслужба получит право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту тех, кто используют нечестную предпринимательскую практику.

Кроме того, разрабатывают платформу "Е-потребитель" для интернет-продавцов. Это позволит идентифицировать предпринимателя путем предоставления ему статуса Держспоживслужбою "Проверенный продавец".

Также обязательно предполагается:

  • создание Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции;
  • введение идентификации и верификации продавцов.

Ранее мы сообщали, что украинцам назвали главную проблему магазинного хлеба.

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