Где в Украине самый грязный воздух (карта)

В Киеве зафиксирован наивысший показатель уровня загрязнения воздуха среди других городов Украины. Соответствующие показатели 18 октября привел в своем Facebook блогер Антон Ходза со ссылкой на данные экологического бота Save Ecobot.

Отмечается, что в столице воздух оказался даже более грязным, чем в промышленном городе Кривой Рог в Днепропетровской области.

Другими городами с высоким загрязнением воздушных масс являются также Харьков, Львов, Запорожье и Днепр.

Ходза опубликовал в сети скрин с картой, из которой следует, что самые высокие (красные) показатели - на окраинах Киева и в центре.

В Киеве самый грязный воздух (Фото: facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Программа создана в Украине для мониторинга информации о разрешительных документах и процедуры промышленных и других загрязнителей окружающей среды.

В комментариях к посту подписчики блогера пишут, что ситуация с высоким уровнем загрязнения воздуха связана в том числе с тем, что сейчас продолжается сезон "традиционного" сжигания листьев и травы, да и дождей не было уже несколько дней.

Фото: скрин (facebook.com/anton.ohaiogodzaimas)

Напомним, что около месяца назад, 13 сентября, в Киеве зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. В ГСЧС уточнили, что концентрация пыли составляла 0,10-0,20 мг/м.куб (допустимая норма - 0,15). Концентрация диоксида серы колебалась от 0,018 до 0,126 (допустимая норма - 0,50). Показатель формальдегида - 0,003-0,015 (норма - 0,003). Превышена норма и оксида азота - 0,04-0,36 (норма - 0,04). Оксид углерода остался в пределах нормы.