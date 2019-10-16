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Загрязнение воздуха за год повлекло 400 тысяч преждевременных смертей в Европе

Новости » Происшествия    16.10.2019 - 12:23
Загрязнение воздуха за год повлекло 400 тысяч преждевременных смертей в Европе
Иллюстративное фото (pxhere.com)

О таком количестве смертей свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды

Загрязнение воздуха в 2016 году вызвало около 400 тысяч преждевременных смертей в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что о таком количестве смертей свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA). Согласно данным, почти каждый европейский житель города подвергается воздействию загрязнения, что превышает здравый уровень.

Автор доклада Альберто Гонсалес Ортис сообщил о медленном падении уровня опасных частиц в воздухе европейских городов.

"Мы еще не достигли стандартов ЕС, и, конечно, мы далеко не достигаем стандартов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения'я)", - сказал Ортис.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. В КГГА заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров вблизи города.

Кроме того, РБК-Украина писало, что этим летом уровень загрязнения воздуха в Киеве рос из-за жары. По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, 21 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

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Новости Украины Европазагрязнение воздуха
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