В Киеве загрязнение воздуха превысило норму

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота, формальдегида

В Киеве замеры воздуха показали превышение содержания пыли, диоксида серы, оксида азота и формальдегида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщатся, что превышение нормы зафиксировали 13 сентября. В ГСЧС уточнили, что концентрация пыли составляла 0,10-0,20 мг/м.куб (допустимая норма - 0,15). Концентрация диоксида серы колебалась от 0,018 до 0,126 (допустимая норма - 0,50). Показатель формальдегида - 0,003-0,015 (норма - 0,003). Превышена норма и оксида азота - 0,04-0,36 (норма - 0,04). Оксид углерода остался в пределах нормы.

Напомним, в КГГА заявили, что на загрязнение воздуха влияет большое количество пожаров близ города. По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области.

РБК-Украина писало, что 13 сентября, в центре Киева горел склад стройматериалов. Пожар возник в складском помещении в Шевченковском районе столицы.