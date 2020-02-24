Где в Украине самая большая коммуналка: рейтинг городов удивил

Рейтинг самых дорогих областей по коммуналке (Коллаж РБК-Украина)

Меньше всего за коммунальные услуги платят в Ужгороде

В сети опубликовали рейтинг украинских областей с самой высокой коммуналкой. Оказалось, что лидером по самым высоким комунальным услугам стал город Днепр, а меньше всего платят люди в Ужгороде.

Первое место занял Днепр, если учитывать семью из трех человек, без счетчика в квартире. На втором месте оказался Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Об этом пишет Liga.net.

На третьем месте Сумы – 3350 грн. В список также вошли: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Ужгород оказался на последнем месте, тут за коммуналку платят меньше всего, без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн. Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Как мы ранее писали, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.