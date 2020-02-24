Де в Україні найбільша комуналка: рейтинг міст здивував

Рейтинг найдорожчих областей по комуналці (Колаж РБК-Україна)

Найменше за комунальні послуги платять в Ужгороді

В мережі опублікували рейтинг українських областей з найвищою комуналкою. Виявилося, що лідером за найвищим комунальним послугам стало місто Дніпро, а найменше платять люди в Ужгороді.

Перше місце зайняло Дніпро, якщо враховувати сім'ю з трьох чоловік, без лічильника в квартирі. На другому місці опинився Кропивницький, де без тарифу на утримання будинку і постачання гарячої води, фінальний платіж - 3 379,13 грн. Про це пише Liga.net.

На третьому місці Суми – 3350 грн. У список також увійшли: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) та Миколаїв (3018 грн).

Ужгород опинився на останньому місці, тут платять за комуналку найменше, без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка – 854,5 грн. Перед ним розташувалися Чернівці – 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та постачання гарячої води) і Херсон – 2331,9 грн (без тарифу на тепло і постачання гарячої води).

Як ми раніше писали, українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.