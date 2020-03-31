В Украине рынкам разрешили работать на период карантина: какие условия

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, но правительство может смягчить ограничительные меры с целью запуска экономики после Пасхи. В Министерстве здравоохранения уже приняли постановление о работе продуктовых рынков на карантинный период и рассказали, при каких условиях может осуществляться торговля.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, опубликованному на сайте Минздрава, базары могут продолжать работу в случае соблюдения определенных мер профилактики.

Торговать продуктами питания может только зарегистрированный оператор рынка и исключительно при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий

На территории рынка может находиться только один посетитель на 20 квадратных метров

В очередях расстояние между покупателями не должно быть меньше 1,5 метров

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров

На рынке весь персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски).

Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список

Карантин в Украине - как будут работать рынки (Фото: moz.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков допускает продление карантина еще минимум на два месяца.