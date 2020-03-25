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Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список

STYLERЖизнь    25.03.2020 - 23:18
Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список
Карантин в Украине (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Кабмине после продления карантина расширили список разрешенного бизнеса, который сможет продолжить работу

Карантин в Украине из-за коронавируса 25 марта был продлен на 30 дней, и в связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 - 113 человек- режим чрезвычайной ситуации распространили на территорю всей страны.

Сегодня на заседании Кабинета министров чиновники поддержали расширение списка бизнеса, который имеет право продолжить работу в карантинных условиях.

Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, ряд народных депутатов пожаловались, что в условиях нынешних ограничений не принимают стоматологи в клиниках.

В этом контексте чиновники пошли на уступки законодателям и пересмотрели "табу". В итоге после согласования был обновлен список, кто может трудиться на карантине.

Кого не коснуться ограничения в работе из-за карантина

  • продавцы в магазинах продуктов питания и средств гигиены
  • продавцы лекарств, ветеринарных препаратов и корма для животных
  • те, кто осуществляет медицинскую практику (включая стоматологов)
  • работники банковского сектора, страховщики
  • те, кто оказывает почтовые услуги
  • продавцы средств связи и телефонии
  • продавцы агрохимикатов, семен или посадочных материалов
  • работники на СТО (продавцы топлива и горючего, персонал по техобслуживанию транспорта)
  • те, кто занимается ремонтом компьютеров и бытовой техники
  • курьеры, которые оказывают адресную доставку продуктов и готовых блюд.

Видео: Карантин в Украине продлили - в Кабмине рассказали про ограничительные меры

Напомним, ранее мы писали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. По мнению специалистов, удар по экономике страны и мира может быть даже сильнее, чем при кризисе в 2008-2009 годах.

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