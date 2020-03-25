Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список

Карантин в Украине (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Кабмине после продления карантина расширили список разрешенного бизнеса, который сможет продолжить работу

Карантин в Украине из-за коронавируса 25 марта был продлен на 30 дней, и в связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 - 113 человек- режим чрезвычайной ситуации распространили на территорю всей страны.

Сегодня на заседании Кабинета министров чиновники поддержали расширение списка бизнеса, который имеет право продолжить работу в карантинных условиях.

Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, ряд народных депутатов пожаловались, что в условиях нынешних ограничений не принимают стоматологи в клиниках.

В этом контексте чиновники пошли на уступки законодателям и пересмотрели "табу". В итоге после согласования был обновлен список, кто может трудиться на карантине.

Кого не коснуться ограничения в работе из-за карантина

продавцы в магазинах продуктов питания и средств гигиены

продавцы лекарств, ветеринарных препаратов и корма для животных

те, кто осуществляет медицинскую практику (включая стоматологов)

работники банковского сектора, страховщики

те, кто оказывает почтовые услуги

продавцы средств связи и телефонии

продавцы агрохимикатов, семен или посадочных материалов

работники на СТО (продавцы топлива и горючего, персонал по техобслуживанию транспорта)

те, кто занимается ремонтом компьютеров и бытовой техники

курьеры, которые оказывают адресную доставку продуктов и готовых блюд.

Видео: Карантин в Украине продлили - в Кабмине рассказали про ограничительные меры

Напомним, ранее мы писали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. По мнению специалистов, удар по экономике страны и мира может быть даже сильнее, чем при кризисе в 2008-2009 годах.