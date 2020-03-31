В Україні ринкам дозволили працювати на період карантину: які умови

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, але уряд може пом'якшити обмежувальні заходи з метою запуску економіки після Великодня. В Міністерстві охорони здоров'я вже ухвалили постанову про роботу продуктових ринків на карантинний період і розповіли, за яких умов може здійснюватися торгівля.

Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованому на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.

Торгувати продуктами харчування може тільки зареєстрований оператор ринку та виключно за умови дотримання протиепідемічних заходів

На території ринку може перебувати тільки один відвідувач на 20 квадратних метрів

У чергах відстань між покупцями не повинна бути менша за 1,5 метри

Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити щонайменше 3 метри

На ринку весь персонал і покупці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (маски).

Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список

Карантин в Україні - як будуть працювати ринки (Фото: moz.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що глава МВС України Арсен Аваков допускає продовження карантину ще мінімум на два місяці.