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В Україні ринкам дозволили працювати на період карантину: які умови

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Ринки на період карантину зможуть продовжити роботу за певних умов

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, але уряд може пом'якшити обмежувальні заходи з метою запуску економіки після Великодня. В Міністерстві охорони здоров'я вже ухвалили постанову про роботу продуктових ринків на карантинний період і розповіли, за яких умов може здійснюватися торгівля.

Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованому на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.

  • Торгувати продуктами харчування може тільки зареєстрований оператор ринку та виключно за умови дотримання протиепідемічних заходів
  • На території ринку може перебувати тільки один відвідувач на 20 квадратних метрів
  • У чергах відстань між покупцями не повинна бути менша за 1,5 метри
  • Для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має становити щонайменше 3 метри
  • На ринку весь персонал і покупці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (маски).

Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список

Карантин в Україні - як будуть працювати ринки (Фото: moz.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що глава МВС України Арсен Аваков допускає продовження карантину ще мінімум на два місяці.

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