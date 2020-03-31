В Україні ринкам дозволили працювати на період карантину: які умови

Ринки на період карантину зможуть продовжити роботу за певних умов
Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, але уряд може пом'якшити обмежувальні заходи з метою запуску економіки після Великодня. В Міністерстві охорони здоров'я вже ухвалили постанову про роботу продуктових ринків на карантинний період і розповіли, за яких умов може здійснюватися торгівля.
Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 30 березня, опублікованому на сайті МОЗ, базари можуть продовжувати роботу в разі дотримання певних заходів профілактики.
Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список
Карантин в Україні - як будуть працювати ринки (Фото: moz.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що глава МВС України Арсен Аваков допускає продовження карантину ще мінімум на два місяці.