В Украине ряд областей накроют грозовые дожди, будут шквалы с градом

Погода в Украине в пятницу, 17 июня, будет с грозовыми дождями в некоторых областях, а осадки занесет к нам атмосферный фронт. Также местами усилится ветер, и при шквалах сила составит до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха в целом будет вполне комфортная.
Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и на сайте Meteoprog.
Дождливо будет на западе страны, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Также при осадках в отдельных районах будет град. А вот на остальной части территории Украины осадки не ожидаются.
В Винницкой области будет пасмурно. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, днем около +21... +24 градусов.
В Черкасской и Кировоградской областях - облачно с прояснениями, без дождей. Столбики термометров ночью покажут +10... +14 градусов, днем +23... +26 градусов.
В Полтавской и Днепропетровской областях хоть и будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит +12... +15 градусов, днем +22... +25 градусов.
Во Львовской и Ивано-Франковской областях будет облачно, пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут +12... +14 градусов, днем +19... +21 градусов.
В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет дождливо. Температура воздуха ночью +11... +14 градусов, днем +18... +22 градусов.
В Черновицкой и Закарпатской областях переменная облачность, пройдут осадки. Температура воздуха ночью +11... +15 градусов, днем +20... +24 градусов.
В Житомирской, Черниговской и Киевской областях пасмурно и дождливо. Столбики термометров ночью покажут +11... +15 градусов, днем +22... +26 градусов.
В Сумской области пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +10...+14 градусов, днем +23... +25 градусов.
В Харьковской области будет облачно, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +12... +15 градусов, днем +22... +25 градусов.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, будет сухо. Температура воздуха ночью составит +10... +13 градусов, днем +23... +26 градусов.
В Одесской области и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +16 градусов, днем +24... +26 градусов.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, будет сухо. Столбики термометров ночью покажут +13... +15 градусов, днем +25... +27 градусов.
Напомним, ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода снова резко поменяется.
А также мы писали о том, какую погоду прогнозируют до конца июня в Украине.