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В Украине родились дети с опасной инфекцией: такого не было 10 лет

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 17:55
В Украине родились дети с опасной инфекцией: такого не было 10 лет
Новорожденный (фото: twitter.com/WHO_Europe)

В Ровенской области впервые за 10 лет родились дети с сифилисом

В Украине в Ровенской области врачей шокировали два новорожденных малыша, у которых обнаружили врожденный сифилис. Об этом рассказала главврач Областного кожно-венерологического диспансера Наталья Маняк.

По словам Маняк, такого не было уже 10 лет. При этом речь идет о двух детях с разных районов области. Она считает это катастрофой. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2019 года, а сейчас проходит расследования второго случая.

В данное время больной ребенок находится на лечении и у него тяжелое состояние. Сифилис передается ребенку от больной матери. Маняк отметила, что роженицы не стояли на учете у врача, поскольку после надлежащего лечения почти нет риска родить больного ребенка.

Стоит отметить, что в Ровенской области каждый год количество больных сифилисом постепенно растет. В 2017 году случаев заражения болезни было 82, в 2018 году - 86, а в 2019 году - 89.

Медик также подчеркнула, что Нацслужба здоровья не внесла обследование на сифилис в список гарантированных. Это может привести к росту случаев заболевания.

Проблема состоит в том, что данная болезнь – хамелеон. В последние годы все больше диагностируются скрытые формы сифилиса, которые нельзя диагностировать годами.

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