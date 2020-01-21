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В Україні народилися діти з небезпечною інфекцією: такого не було 10 років

STYLERЖиття    21.01.2020 - 17:55
В Україні народилися діти з небезпечною інфекцією: такого не було 10 років
Новонароджений (фото: twitter.com/WHO_Europe)

У Рівненській області вперше за 10 років народилися діти з сифілісом

В Україні у Рівненській області лікарів шокували два новонароджених малюка, у яких виявили вроджений сифіліс. Про це розповіла головний лікар Обласного шкірно-венерологічного диспансеру Наталія Маняк.

За словами Маняк, такого не було вже 10 років. При цьому мова йде про двох дітей з різних районів області. Вона вважає це катастрофою. Перший випадок був зареєстрований у листопаді 2019 року, а зараз проходить розслідування другого випадку.

В даний час хвора дитина перебуває на лікуванні, і в неї важкий стан. Сифіліс передається дитині від матері. Маняк зазначила, що породіллі не стояли на обліку у лікаря, оскільки після належного лікування майже немає ризику народити хвору дитину.

Варто зазначити, що у Рівненській області щороку кількість хворих на сифіліс поступово зростає. У 2017 році випадків зараження хвороби було 82, в 2018 році - 86, а в 2019 році - 89.

Медик також підкреслила, що Нацслужба здоров'я не внесла обстеження на сифіліс в список гарантованих. Це може призвести до зростання випадків захворювання.

Проблема полягає в тому, що дана хвороба – хамелеон. В останні роки все більше діагностуються приховані форми сифілісу, які не можна діагностувати роками.

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