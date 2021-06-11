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В Україні різко впали ціни на полуницю: скільки коштує у різних регіонах

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П'ятниця 11 червня 2021 15:02
В Україні різко впали ціни на полуницю: скільки коштує у різних регіонах Фото: ціни на полуницю різко впали (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціна на полуницю в червні почала різко знижуватись. Експерти кажуть, що це пов'язано з поліпшенням погодних умов, і вартість ягід буде знижуватись далі.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами аналітиків, погодні умови призвели до прискорення темпів дозрівання полуниці в більшості регіонів України. Тому ціна на ягоду почала падати.

Яка ціна на полуницю?

У Києві, 10 червня, дрібногуртові ціни на полуницю не опускалися нижче 50 грн/кг. А вже 11 червня її вже можна придбати за 35 грн/кг. Оптові ціни на ягоду в південних регіонах приблизно відповідають цінам у Києві. Але в західному регіоні країні, зокрема, у Львові, полуницю продають в середньому на 7-10 грн/кг дорожче. Все тому, що там сезон тільки розпочинається, а масово ягода надходить з більш південних регіонів.

Експерти прогнозують, що пік збирання полуниці може припасти на 15-18 червня, коли ціни можуть опуститися до мінімальних показників. А от оптова ціна може впасти до рівня 25 грн/кг.

Відзначається, що через погані погодні умови на ринках України аномально довго не було полуниці відкритого ґрунту, тому тепличні ягоди продавалися в середньому у два рази дорожче, ніж торік.

Раніше ми писали, що лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти полуницю.

Також, кому категорично не можна їсти черешню.

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