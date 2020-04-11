В Украине резко упали цены: какие продукты подешевели

Цены на продукты в Украине 2020 - что подешевело

Цены на некоторые овощи существенно снизились

Цены на некоторые продукты в Украине начали снижаться. В особенности это касается лука, который после заметного подорожания в начале карантина, внезапно начал дешеветь. Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Цены на данный овощ за неделю снизились почти на четверть, что напрямую связано с увеличением поставок импортного лука из Казахстана, Польши и Нидерландов.

Аналитики отмечают: "На рынок Украины начал массово поступать лук из этих стран. В свою очередь, оптовые компании отказывались закупать эту продукцию у местных производителей по декларируемым продавцами в начале недели ценам, ссылаясь на увеличение предложения более дешевого импортного лука".

Из-за этого украинским производителям пришлось снизить цены на свою продукцию. Теперь лук из местных хозяйств предлагают по цене 10-15 грн/кг, что дешевле на 24%, чем в конце прошлой недели.

"При этом большинство операторов рынка отмечают, что практически 80% продукции на внутреннем рынке страны - это импортный лук", - сообщают эксперты.

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