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В Україні різко впали ціни: які продукти подешевшали

STYLERЖиття    11.04.2020 - 15:15
В Україні різко впали ціни: які продукти подешевшали
Ціни на продукти в Україні 2020 - що подешевшало

Ціни на деякі овочі істотно знизилися

Ціни на деякі продукти в Україні почали знижуватися. Особливо це стосується лука, який після помітного подорожчання на початку карантину, раптово почав дешевшати. Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

Ціни на даний овоч за тиждень знизилися майже на чверть, що безпосередньо пов'язано із збільшенням поставок імпортної цибулі з Казахстану, Польщі та Нідерландів.

Аналітики відзначають: "На ринок України почала масово надходити цибуля з цих країн. У свою чергу, оптові компанії відмовлялися купувати цю продукцію місцевих виробників за декларованими продавцями на початку тижня цінами, посилаючись на збільшення пропозиції більш дешевого імпортного лука".

Через це українським виробникам довелося знизити ціни на свою продукцію. Тепер цибулю з місцевих господарств пропонують за ціною 10-15 грн/кг, що дешевше на 24%, ніж наприкінці минулого тижня.

"При цьому більшість операторів ринку відзначають, що практично 80% продукції на внутрішньому ринку країни - це імпортна цибуля", - повідомляють експерти.

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